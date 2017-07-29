Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Die Presse: Европа встала стеной на защиту России
Алкоголь помогает запоминать новое
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет
Стала известна причина смерти первого советского миллионера
42-летняя Рудковская в купальнике выглядит как 18-летняя девушка
Врачи развенчивают мифы о беременности У беременных женщин есть масса поводов для беспокойства, и специализированные ресурсы обычно только усугубляют панику
Реакция Тимошенко на лишение Саакашвили украинского гражданства
Дональд Трамп: «Сколько раз Россию спасала погода»
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
СМИ: Волочкова искупалась в Крыму в откровенном бикини
В Одессе пассажира выгнали из-за украинского языка
49-летняя Валерия вышла на красную дорожку в купальнике (фото)
СМИ: Барак Обама разводится с 53-летней женой
США могут закрыть все атомные станции Украины – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
16:58 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани утонули двое мужчин

Из водоемов утонувших достали сотрудники Зонального поисково-спасательного отряда № 2 и ГИМС.

Сотрудники Зонального поисково-спасательного отряда № 2 и ГИМС достали из озера Комсомольского и из Волгив Кировском районе Казани тела двух утонувших мужчин, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В первом случае 35-летний казанец выплыл за границы зоны официального пляжа и утонул. Спасатели достали его тело с глубины четырех метров на расстоянии 20 м от берега. Причина происшествия — купание в необорудованном месте.

Во втором случае 71-летний мужчина утонул на Волге рядом с СНТ «Залив». Его тело нашли на глубине 1,5 м в 15 метрах от берега. Как и в первом случае тело было передано сотрудникам правоохранительных органов.

Сообщения об утонувших горожанах поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Казани сегодня в 10.30 и 11.40 соответственно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Тюлячинском районе женщина с ребенком получили травмы в дорожной аварии
Путин помиловал двух осужденных за госизмену жительниц Сочи
Евросоюз запустил санкционную процедуру против Польши
ВМС США открыли предупредительную стрельбу по иранским катерам
Саакашвили обжалует в суде лишение его украинского гражданства
Ростуризм назвал число пострадавших россиян при пожаре в Турции
США сократят 750 сотрудников дипмиссии в России из-за санкций
СК возбудил дело по факту затопления сухогруза в Черном море
Спорт
В погоне за Ефимовой. Кто наши новые чемпионы в плавании? Рассказ о российских героях чемпионата мира Евгении Рылове и Антоне Чупкове, которые вчера вместе с Юлией Ефимовой завоевали золотые медали Будапешта-2017
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
9 дизайн-хаков для тех, у кого много вещей
В России рухнул спрос на жилье
Льготы по оплате электроэнергии сократят
Многодетных хотят освободить от налога на имущество
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Дочь Газманова растет настоящей красавицей (фото) Жена Олега Газманова – Марина Муравьева-Газманова – опубликовала на своей странице в Instagram фотографию тринадцатилетней дочери Марианны.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь