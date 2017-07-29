В Казани утонули двое мужчин

Сотрудники Зонального поисково-спасательного отряда № 2 и ГИМС достали из озера Комсомольского и из Волгив Кировском районе Казани тела двух утонувших мужчин, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В первом случае 35-летний казанец выплыл за границы зоны официального пляжа и утонул. Спасатели достали его тело с глубины четырех метров на расстоянии 20 м от берега. Причина происшествия — купание в необорудованном месте.

Во втором случае 71-летний мужчина утонул на Волге рядом с СНТ «Залив». Его тело нашли на глубине 1,5 м в 15 метрах от берега. Как и в первом случае тело было передано сотрудникам правоохранительных органов.