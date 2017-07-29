В субботу, 29 июля в Кунгуре спасли мужчину, который прыгнул с моста.

Как сообщает кунгурская служба спасения, около 15 часов поступило сообщение о том, что с Машзаводского моста спрыгнул мужчина и его быстрым течением отнесло на остров в 300 метрах ниже по течению. Выбраться с острова самостоятельно мужчина не мог.

На моторной лодке спасатели подплыли к острову, оказали мужчине первую помощь и доставили его на берег — на Машзаводский пляж.

43-летний пострадавший не нуждался в госпитализации, поэтому спасённого отпустили домой.