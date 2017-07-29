В Кунгуре спасли мужчину, который прыгнул с моста
Течением его унесло на остров, откуда выбраться пострадавший не мог.
Течением его унесло на остров, откуда выбраться пострадавший не мог.
В субботу, 29 июля в Кунгуре спасли мужчину, который прыгнул с моста.
Как сообщает кунгурская служба спасения, около 15 часов поступило сообщение о том, что с Машзаводского моста спрыгнул мужчина и его быстрым течением отнесло на остров в 300 метрах ниже по течению. Выбраться с острова самостоятельно мужчина не мог.
На моторной лодке спасатели подплыли к острову, оказали мужчине первую помощь и доставили его на берег — на Машзаводский пляж.
43-летний пострадавший не нуждался в госпитализации, поэтому спасённого отпустили домой.
Напомним, накануне в Перми спасатели вытащили на берег тонущего мужчину, но спасти его жизнь не удалось — он умер в больнице в тот же день.