В Башкирии столкнулись «Тойота» и ВАЗ: один погиб, трое пострадали

Источник: Комсомольская правда

29 июля на трассе Стерлитамак — Раевский произошло смертельное ДТП. На 81-м километре дороги столкнулись ВАЗ-21099 и «Тойота Ланд Крузер 200». Удар был настолько сильным, что от отечественного автомобиля практически ничего не осталось.

Как сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, в результате ДТП погиб пассажир «Девяносто девятой» — супруга водителя. Сам автовладелец с травмами был госпитализирован. Еще двоих пассажиров ВАЗа отправили в больницу. В иномарке никто серьезно не пострадал.