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19:31 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии столкнулись «Тойота» и ВАЗ: один погиб, трое пострадали

Серьезное ДТП произошло в Альшеевском районе.

Источник: Комсомольская правда

29 июля на трассе Стерлитамак — Раевский произошло смертельное ДТП. На 81-м километре дороги столкнулись ВАЗ-21099 и «Тойота Ланд Крузер 200». Удар был настолько сильным, что от отечественного автомобиля практически ничего не осталось.

Как сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, в результате ДТП погиб пассажир «Девяносто девятой» — супруга водителя. Сам автовладелец с травмами был госпитализирован. Еще двоих пассажиров ВАЗа отправили в больницу. В иномарке никто серьезно не пострадал.

Сообщение об аварии поступило около полудня по местному времени. На месте работали сотрудники МЧС. Некоторых пострадавших пришлось доставать при помощи спецсредств. За рулем иномарки находился 56-летний житель Альшеевского района, ВАЗом управлял его земляк.

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