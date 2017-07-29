В Калининграде нашли потерявшегося трёхлетнего малыша

Ребенка доставили в отдел полиции, сообщается на сайте регионального УМВД. В то же время в дежурную часть поступило заявление от обеспокоенной матери. Женщина сообщила, что сын ушел с детской площадки, расположенной на перекрестке Каштановой аллеи и улицы Карла Маркса. Полицейские в кратчайшие сроки доставили мальчика к родителям и провели с матерью профилактическую беседу.

В операции «Трал», проводившейся в Центральном районе Калининграда, участвовали около 140 полицейских. Сотрудники полиции проверили вероятные места сбыта похищенных вещей, места концентрации правонарушителей, развлекательные заведения, торговые точки. Участковые уполномоченные нанесли визиты жителям района, состоящим под административным надзором. Также полицейские проверили лиц, возможно причастных к совершению преступлений.

Патрульные пресекли более 100 административных правонарушений, таких как распитие алкогольных напитков в общественных местах, появление в состоянии опьянения, мелкое хулиганство, нарушения правил дорожного движения. В отношении всех правонарушителей полицейские составили протоколы. Кроме того сотрудники полиции задержали двоих граждан, находившихся в федеральном розыске за совершение преступлений.