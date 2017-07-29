Житель Казани погиб, сорвавшись с обрыва Юрьевских пещер в Камском Устье
Тело погибшего сняли с обрыва, погрузили в лодку и по Волге доставили к пристани Камского Устья.
Тело погибшего сняли с обрыва, погрузили в лодку и по Волге доставили к пристани Камского Устья.
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Сообщение о том, что обнаружено тело погибшего на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сегодня в 9.50.
Как выяснилось, компания из шести человек приехала на отдых к Юрьевской пещере накануне около шести вечера на двух автомобилях. В
На место происшествия выехала оперативная группа
Тело мужчины зацепилось за дерево на склоне обрыва. Погибшего сняли с дерева, спустили на берег при помощи спасательной веревки, завязанной на двойную спасательную петлю. После чего тело погрузили в лодку, и сотрудники ГИМС по Волге доставили его к пристани Камского Устья. Оттуда погибшего увезли в морг.
Подробности случившейся трагедии выясняют сотрудники полиции.