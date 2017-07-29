Житель Казани погиб, сорвавшись с обрыва Юрьевских пещер в Камском Устье

В Камско-Устьинском районе мужчина погиб, сорвавшись с обрыва возле Юрьевских пещер, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о том, что обнаружено тело погибшего на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сегодня в 9.50.

Как выяснилось, компания из шести человек приехала на отдых к Юрьевской пещере накануне около шести вечера на двух автомобилях. В какой-то момент один из мужчин — 31-летний житель Казани — упал с обрыва.

На место происшествия выехала оперативная группа пожарно-спасательной части № 116, полицейские, а также инспекторы ГИМС.

Тело мужчины зацепилось за дерево на склоне обрыва. Погибшего сняли с дерева, спустили на берег при помощи спасательной веревки, завязанной на двойную спасательную петлю. После чего тело погрузили в лодку, и сотрудники ГИМС по Волге доставили его к пристани Камского Устья. Оттуда погибшего увезли в морг.