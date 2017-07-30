В Воронежской области родственники забрали домой потерявшую память женщину

Потерявшая память женщина, которую нашли в селе Писаревка Кантемировского района, вернулась домой, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» дежурный управления МВД по Кантемировскому району в субботу, 29 июля. Родственники женщины, жители Россошанского района, откликнулись в тот же день.

Полицейские попросили откликнуться родных неизвестной в четверг, 28 июля. Местные жители обратили внимание на бродившую по улице странную женщину около 12:00. Она была «босая и потерянная», представилась Мариной. Больше женщина ничего о себе не помнила. Местные жители купили незнакомке воды, проводили к врачу и вызвали участкового. Женщина ждала родных в Кантемировской районной больнице.