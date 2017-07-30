Пропавший в Воронеже в январе 5-летний мальчик найден

Информация об исчезновении мальчика появилась в группе волонтеров в начале июля. При этом в ориентировке значилось, что ребенок пропал 3 января, предположительно, его мог увезти отец. Как рассказали тогда 36on.ru поисковики, после развода с женой, отец периодически забирал мальчика к себе по договоренности с его матерью, но до этого случая всегда в срок привозил ребенка обратно.