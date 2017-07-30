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10:45 (мск), источник: 36on.ru

Пропавший в Воронеже в январе 5-летний мальчик найден

Волонтеры поискового отряда «Воронежец» сегодня сообщили, что 5-летний мальчик, пропавший больше полугода назад, найден живым. Обстоятельства обнаружения ребенка поисковики не раскрывают.

Информация об исчезновении мальчика появилась в группе волонтеров в начале июля. При этом в ориентировке значилось, что ребенок пропал 3 января, предположительно, его мог увезти отец. Как рассказали тогда 36on.ru поисковики, после развода с женой, отец периодически забирал мальчика к себе по договоренности с его матерью, но до этого случая всегда в срок привозил ребенка обратно.

В январе этого по неизвестным причинам не произошло. Куда мужчина мог увезти сына было точно неизвестно, женщина предположила, что бывший муж мог находиться, как в любом городе России, так и в ближнем зарубежье.

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