МВД: в аварии в центре Перми пострадали двое детей и трое взрослых

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в больнице находятся двое детей 6 и 13 лет из автомобиля Renault Logan. Так же с травмами увезли 60-летнего водителя этого автомобиля.

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Пострадали в ДТП и два человека из автомобиля Volkswagen Passat. 33 летнему водителю и 24-летнему пассажиру назначено амбулаторное лечение.

Около 12 часов дня на перекрестке улиц Ленина и Плеханова столкнулись две иномарки. По предварительным данным водитель Renault пытался повернуть с улицы Ленина налево, но не предоставил преимущество в движении автомобилю Volkswagen, который после столкновения отбросило на обочину в столб.