МВД: в аварии в центре Перми пострадали двое детей и трое взрослых
Стали известны данные о пострадавших в аварии в центре Перми 29 июля.
Стали известны данные о пострадавших в аварии в центре Перми 29 июля.
Как рассказали в
Пострадали в ДТП и два человека из автомобиля Volkswagen Passat. 33 летнему водителю и 24-летнему пассажиру назначено амбулаторное лечение.
Около 12 часов дня на перекрестке улиц Ленина и Плеханова столкнулись две иномарки. По предварительным данным водитель Renault пытался повернуть с улицы Ленина налево, но не предоставил преимущество в движении автомобилю Volkswagen, который после столкновения отбросило на обочину в столб.
Обстоятельства аварии устанавливают инспекторы ГИБДД.