Смертельное ДТП в Бобруйске: легковушка столкнулась с грузовым поездом

ДТП произошло сегодня ориентировочно в 3.50 на железнодорожном переезде на ул. 50 лет ВЛКСМ. Автомобиль под управлением мужчины 1992 года рождения двигался со стороны микрорайона Западный в направлении ул. Рокоссовского и столкнулся с грузовым составом. Машина выехала на переезд в момент, когда по нему уже следовал поезд. В результате удара водитель Audi погиб на месте.