Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Die Presse: Европа встала стеной на защиту России
Алкоголь помогает запоминать новое
Звезды инстаграма: у девушки в купальнике уже 11 млн подписчиков
Как нас грабят платежные терминалы
42-летняя Рудковская в купальнике выглядит как 18-летняя девушка
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
США дали сигнал Украине: власти пора определяться с Крымом
Эксперт: Норвегия все сильнее раздражает Россию
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
СМИ: в Кремле поведали, к чему приведут поставки оружия США Киеву
Суд Лондона принял позицию Украины по долгу России
49-летняя Валерия вышла на красную дорожку в купальнике (фото)
СМИ: Барак Обама разводится с 53-летней женой
США могут закрыть все атомные станции Украины – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
8Уникальные витрины Могадишо
18:05 (мск), источник: БЕЛТА

Смертельное ДТП в Бобруйске: легковушка столкнулась с грузовым поездом

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Бобруйске при столкновении легкового автомобиля Audi 80 и грузового поезда, сообщают местные СМИ.

Источник: РИА "Новости"

ДТП произошло сегодня ориентировочно в 3.50 на железнодорожном переезде на ул. 50 лет ВЛКСМ. Автомобиль под управлением мужчины 1992 года рождения двигался со стороны микрорайона Западный в направлении ул. Рокоссовского и столкнулся с грузовым составом. Машина выехала на переезд в момент, когда по нему уже следовал поезд. В результате удара водитель Audi погиб на месте.

Читайте также
Виновница смертельного ДТП в Полоцке была пьяна

Отмечается, что переезд не оборудован световой и звуковой сигнализацией, проезжая часть была мокрой после дождя. Машинист впоследствии пояснил, что услышав сильный удар, применил экстренное торможение.

Тело погибшего деблокировали сотрудники МЧС. Проверку по факту ДТП проводят следственные органы.

Железнодорожная ветка, которая пересекает ул. 50 лет ВЛКСМ, является промышленной. Движение поездов через этот переезд носит эпизодический характер.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Минздрав предлагает запретить курение на балконах
Костные останки двухвековой давности обнаружены в Беловежской пуще
Госдеп объяснил санкции желанием улучшить отношения США и России
Евросоюз запустил санкционную процедуру против Польши
Путин помиловал двух осужденных по делу о госизмене
Рогозин пообещал адресные санкции сорвавшим его визит в Молдавию
Ростуризм назвал число пострадавших россиян при пожаре в Турции
США сократят 750 сотрудников дипмиссии в России из-за санкций
СК возбудил дело по факту затопления сухогруза в Черном море
Спорт
В погоне за Ефимовой. Кто наши новые чемпионы в плавании? Рассказ о российских героях чемпионата мира Евгении Рылове и Антоне Чупкове, которые вчера вместе с Юлией Ефимовой завоевали золотые медали Будапешта-2017
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
9 дизайн-хаков для тех, у кого много вещей
В России рухнул спрос на жилье
Льготы по оплате электроэнергии сократят
Многодетных хотят освободить от налога на имущество
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Дочь Газманова растет настоящей красавицей (фото) Жена Олега Газманова – Марина Муравьева-Газманова – опубликовала на своей странице в Instagram фотографию тринадцатилетней дочери Марианны.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь