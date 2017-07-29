Смертельное ДТП в Бобруйске: легковушка столкнулась с грузовым поездом
29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/.
29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/.
ДТП произошло сегодня ориентировочно в 3.50 на железнодорожном переезде на ул. 50 лет ВЛКСМ. Автомобиль под управлением мужчины 1992 года рождения двигался со стороны микрорайона Западный в направлении ул. Рокоссовского и столкнулся с грузовым составом. Машина выехала на переезд в момент, когда по нему уже следовал поезд. В результате удара водитель Audi погиб на месте.
Отмечается, что переезд не оборудован световой и звуковой сигнализацией, проезжая часть была мокрой после дождя. Машинист впоследствии пояснил, что услышав сильный удар, применил экстренное торможение.
Тело погибшего деблокировали сотрудники МЧС. Проверку по факту ДТП проводят следственные органы.
Железнодорожная ветка, которая пересекает ул. 50 лет ВЛКСМ, является промышленной. Движение поездов через этот переезд носит эпизодический характер.