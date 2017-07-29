В Алматы в аварию попала инкассаторская машина

Toyota Spacio под управлением женщины ехала в южном направлении по улице Байтенова (мкр Айгерим-2). Инкассаторский «УАЗ» двигался по улице Жеруйык на восток. По «главной дороге» передвигалась Toyota. Водитель инкассаторского «бобика», по словам очевидцев, просто проигнорировал знак «Уступи дорогу» и выскочил на перекресток, на котором в «УАЗик» на полном ходу врезался японский автомобиль. От удара его развернуло в обратном направлении, почти на 180 градусов развернулась и спецмашина, которая в результате ДТП уперлась в забор близлежащего дома.