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18:34 (мск), источник: Newtimes.kz

В Алматы в аварию попала инкассаторская машина

Две автомашины столкнулись сегодня в Алатауском районе Алматы около 17:30, передает портал patrul.kz.

Источник: Newtimes.kz

Toyota Spacio под управлением женщины ехала в южном направлении по улице Байтенова (мкр Айгерим-2). Инкассаторский «УАЗ» двигался по улице Жеруйык на восток. По «главной дороге» передвигалась Toyota. Водитель инкассаторского «бобика», по словам очевидцев, просто проигнорировал знак «Уступи дорогу» и выскочил на перекресток, на котором в «УАЗик» на полном ходу врезался японский автомобиль. От удара его развернуло в обратном направлении, почти на 180 градусов развернулась и спецмашина, которая в результате ДТП уперлась в забор близлежащего дома.

В этой аварии пострадали две женщины — водитель и пассажирка Toyota Spacio. Их госпитализировали в больницы города.

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