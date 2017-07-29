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18:56 (мск), источник: Newtimes.kz

Нарушитель из ВКО угнал полицейскую машину и попал в ДТП

Суд Усть-Каменогорска рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина В., который угнал полицейскую машину и попал на ней в ДТП, передает patrul.kz.

Источник: Newtimes.kz

Все началось с того, что мужчину задержали за нарушение ПДД. Полицейские пригласили его в служебную машину для составления протокола. Однако один из пассажиров нарушителя стал оскорблять представителей власти. Составлявший протокол сотрудник дорожной полиции вышел из авто, чтобы помочь напарнику пресечь противоправные действия хулигана. В этот момент задержанный В. сел за руль полицейской машины и поехал. Скрыться у него не получилось, так как совсем скоро он врезался на ней в придорожный столб.

«Приговором суда ранее не судимый В. признан виновным в совершении тяжкого преступления и осужден к 4 годам лишения свободы условно. Материальный ущерб возмещен в полном объеме. Приговор суда не вступил в законную силу», — сообщает пресс-служба суда № 2.

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