Нарушитель из ВКО угнал полицейскую машину и попал в ДТП

Все началось с того, что мужчину задержали за нарушение ПДД. Полицейские пригласили его в служебную машину для составления протокола. Однако один из пассажиров нарушителя стал оскорблять представителей власти. Составлявший протокол сотрудник дорожной полиции вышел из авто, чтобы помочь напарнику пресечь противоправные действия хулигана. В этот момент задержанный В. сел за руль полицейской машины и поехал. Скрыться у него не получилось, так как совсем скоро он врезался на ней в придорожный столб.