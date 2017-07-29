Нарушитель из ВКО угнал полицейскую машину и попал в ДТП
Суд
Суд
Все началось с того, что мужчину задержали за нарушение ПДД. Полицейские пригласили его в служебную машину для составления протокола. Однако один из пассажиров нарушителя стал оскорблять представителей власти. Составлявший протокол сотрудник дорожной полиции вышел из авто, чтобы помочь напарнику пресечь противоправные действия хулигана. В этот момент задержанный В. сел за руль полицейской машины и поехал. Скрыться у него не получилось, так как совсем скоро он врезался на ней в придорожный столб.
«Приговором суда ранее не судимый В. признан виновным в совершении тяжкого преступления и осужден к 4 годам лишения свободы условно. Материальный ущерб возмещен в полном объеме. Приговор суда не вступил в законную силу», — сообщает