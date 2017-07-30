В Хабаровском крае на военном складе произошел пожар

Источник: Reuters

В Хабаровском крае на территории воинской части (ВЧ) произошло возгорание на складе. Об этом, как передает НТВ, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

ЧП произошло в субботу, 29 июля, в населенном пункте Галичный в Комсомольском районе.

«Пожар на складе артиллерийских боеприпасов в настоящее время полностью локализован, — говорится в сообщении. — Угрозы его распространения на соседние железобетонные хранилища нет».