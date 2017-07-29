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20:45 (мск), источник: РБК

Два человека погибли во время футбольного матча в ЮАР

В результате возникшей давки во время футбольного матча на стадионе Йохансбурга в ЮАР погибли два человека. Об этом Reuters со ссылкой на местное издание SABC News и на представителей стадиона.

В результате инцидента еще несколько человек получили ранения. Как сообщает полиция, давка началась со стороны одних ворот. При этом в кадры трансляции футбольного матча давка не попала, поэтому долгое время представители полиции и МЧС не могли подтвердить инцидент.

Корреспондент SABC News опубликовал фотографию с места происшествия.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя полиции Оведа Сибаса, давка могла произойти из-за безбилетных граждан, желающих посмотреть матч. ​"Еще до начала матча десятки людей стали неконтролируемы", — заявил полицейский.

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