Два человека погибли во время футбольного матча в ЮАР
В результате возникшей давки во время футбольного матча на стадионе Йохансбурга в ЮАР погибли два человека. Об этом Reuters со ссылкой на местное издание SABC News и на представителей стадиона.
В результате возникшей давки во время футбольного матча на стадионе Йохансбурга в ЮАР погибли два человека. Об этом Reuters со ссылкой на местное издание SABC News и на представителей стадиона.
В результате инцидента еще несколько человек получили ранения. Как сообщает полиция, давка началась со стороны одних ворот. При этом в кадры трансляции футбольного матча давка не попала, поэтому долгое время представители полиции и МЧС не могли подтвердить инцидент.
Корреспондент SABC News опубликовал фотографию с места происшествия.
Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя полиции Оведа Сибаса, давка могла произойти