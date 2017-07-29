Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на Украине требуют вернуть торговлю с Россией
Для родственников пациентов в реанимации выпустили памятку
Посол США выразил «категорическое возражение» против действий РФ
В России изменят закон «О теплоснабжении»
СМИ: Барак Обама разводится с 53-летней женой
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Реакция Тимошенко на лишение Саакашвили украинского гражданства
Дональд Трамп: «Сколько раз Россию спасала погода»
Россиянин повредил 40 автомобилей в Польше
Переодевание за рулем автомобиля: последствия
СМИ: в Кремле поведали, к чему приведут поставки оружия США Киеву
Суд Лондона принял позицию Украины по долгу России
42-летняя Рудковская в купальнике выглядит как 18-летняя девушка
Матвеев показал очень романтичное фото с Боярской
США могут закрыть все атомные станции Украины – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
8Отпуск с дымком
21:34 (мск), источник: Zakon.kz

В Алматы загорелся балкон, эвакуировали 50 человек

Вечером в субботу, 29 июля, в Алматы произошел пожар, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

Источник: Zakon.kz

В 23:20 часов на пульт «101» ДЧС г. Алматы поступило сообщение о горении балкона по адресу: Бостандыкский район, ул. Щепкина, д. 35 А. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 7 минут, в 23:27 часов.

Как выяснилось, произошло горение на балконе 8-го этажа 15-этажного жилого дома.

Пожар локализован в 23:40 и ликвидирован в 23:43. Эвакуировано 50 человек, из них 10 детей.

Площадь пожара составила 1 кв.м.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Кокшетау вынесли приговор убийцам чемпиона мира по пауэрлифтингу
Госдеп объяснил новые санкции желанием улучшить отношения с РФ
Евросоюз запустил санкционную процедуру против Польши
Путин помиловал двух осужденных за госизмену жительниц Сочи
Рогозин пообещал адресные санкции сорвавшим его визит в Молдавию
Ростуризм назвал число пострадавших россиян при пожаре в Турции
США сократят 745 сотрудников дипмиссии в России из-за санкций
СК возбудил дело по факту затопления сухогруза в Черном море
Спорт
Ефимова против Кинг, нас ждет новая серия Юлия Ефимова в воскресенье снова сразится с Лилли Кинг, но теперь на дистанции 50 м брассом
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
9 дизайн-хаков для тех, у кого много вещей
В России рухнул спрос на жилье
Льготы по оплате электроэнергии сократят
Многодетных хотят освободить от налога на имущество
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Дочь Газманова растет настоящей красавицей (фото) Жена Олега Газманова – Марина Муравьева-Газманова – опубликовала на своей странице в Instagram фотографию тринадцатилетней дочери Марианны.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь