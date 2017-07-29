В Алматы загорелся балкон, эвакуировали 50 человек

В 23:20 часов на пульт «101» ДЧС г. Алматы поступило сообщение о горении балкона по адресу: Бостандыкский район, ул. Щепкина, д. 35 А. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 7 минут, в 23:27 часов.