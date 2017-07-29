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21:51 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В Центральной Африке потерпел крушение украинский грузовой самолет

Замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщил, что в Центральной Африке потерпел крушение украинский грузовой самолет. «Час назад при взлете с острова Сан-Томе (Сан-Томе и Принсипи) потерпел крушение грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air.

Предварительная информация — это попадание стаи птиц в правый двигатель во время взлета", — написал он на своей странице в Facebook.

Также господин Лавренюк рассказал, что на борту самолета было шесть человек. По его данным, члены экипажа живы, но получили травмы, их доставили в госпиталь. Позже замминистра уточнил, что «самолет был вынужден экстренно тормозить, он почти справился с этим, он использовал взлетно-посадочную полосу и упал».

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