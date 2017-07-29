Маршрутка с пассажирами перевернулась на дороге Минск-Витебск

ДТП произошло сегодня в 18.20 на автодороге Минск-Витебск возле деревни Погорелое. Здесь перевернулся микроавтобус Mercedes-Benz, за рулем которого находился житель Минска 1986 года рождения. Во время сильного дождя мужчина не справился с управлением и съехал в кювет — микроавтобус опрокинулся на крышу, после чего стал на колеса.