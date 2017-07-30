Недалеко от Кишинева произошло землетрясение

Подземный толчок был зафиксирован сегодня, 29 июля, в 1:51, на глубине 93,1 км. Инфраструктура и население не пострадали.

Уезд Вранча вблизи Северокарпатского хребта остается самым сейсмоопасным районом Румынии. В 1977 году там произошло землетрясение силой 8 баллов в эпицентре и около 7,5 — в Бухаресте, погибли около 1,5 тысяч человек.