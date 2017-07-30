Полиция Петербурга проверит рок-концерт на присутствие экстремистов

«От бдительных граждан в полицию поступило сообщение, что группа граждан на улице рядом клубом на Лиговском проспекте ведет себя вызывающе. На место прибыл наряд полиции для разбирательства. Было принято решение о проведении в данном заведении профилактической проверки в целях выявления возможных правонарушений или преступлений, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков», — сообщили «Интерфаксу» в ГУ МВД по городу в субботу.