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00:04 (мск), источник: Интерфакс

Полиция Петербурга проверит рок-концерт на присутствие экстремистов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU — Петербургские полицейские прервали концерт в одном из клубов в центре города, среди которых предположительно находятся распространители экстремистских взглядов.

Источник: РИА "Новости"

«От бдительных граждан в полицию поступило сообщение, что группа граждан на улице рядом клубом на Лиговском проспекте ведет себя вызывающе. На место прибыл наряд полиции для разбирательства. Было принято решение о проведении в данном заведении профилактической проверки в целях выявления возможных правонарушений или преступлений, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков», — сообщили «Интерфаксу» в ГУ МВД по городу в субботу.

О задержаниях в полиции не сообщили.

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, среди посетителей клуба на Лиговском проспекте, 289, где проходит музыкальный фестиваль, могут находиться люди, известные сотрудникам правоохранительных органов как распространители экстремистских взглядов.

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