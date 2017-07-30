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00:25 (мск), источник: БЕЛТА

В Гродно мотоцикл вытолкнул легковушку на встречную: один из водителей в больнице

29 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно в столкновении с легковушкой пострадал мотоциклист, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В субботу около 22 часов на Старом мосту в Гродно произошла серьезная авария. По предварительной информации, мотоциклист на «Кавасаки» по неизвестной причине столкнулся с двигавшимся в попутном направлении «Ситроеном». От удара легковушка под управлением девушки вылетела на встречную полосу и столкнулась с ограждением моста. Водитель легкового автомобиля не пострадала.

Мотоциклист с различными травмами госпитализирован. Мотоцикл от места столкновения отлетел на несколько десятков метров.

Движение по одной из главных городских магистралей было затруднено. Обстоятельства происшествия уточняются. На месте работают сотрудники ГАИ.

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