В Гродно мотоцикл вытолкнул легковушку на встречную: один из водителей в больнице
29 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно в столкновении с легковушкой пострадал мотоциклист, передает корреспондент БЕЛТА.
29 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно в столкновении с легковушкой пострадал мотоциклист, передает корреспондент БЕЛТА.
В субботу около 22 часов на Старом мосту в Гродно произошла серьезная авария. По предварительной информации, мотоциклист на «Кавасаки» по неизвестной причине столкнулся с двигавшимся в попутном направлении «Ситроеном». От удара легковушка под управлением девушки вылетела на встречную полосу и столкнулась с ограждением моста. Водитель легкового автомобиля не пострадала.
Мотоциклист с различными травмами госпитализирован. Мотоцикл от места столкновения отлетел на несколько десятков метров.
Движение по одной из главных городских магистралей было затруднено. Обстоятельства происшествия уточняются. На месте работают сотрудники ГАИ.