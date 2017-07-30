В Гродно мотоцикл вытолкнул легковушку на встречную: один из водителей в больнице

В субботу около 22 часов на Старом мосту в Гродно произошла серьезная авария. По предварительной информации, мотоциклист на «Кавасаки» по неизвестной причине столкнулся с двигавшимся в попутном направлении «Ситроеном». От удара легковушка под управлением девушки вылетела на встречную полосу и столкнулась с ограждением моста. Водитель легкового автомобиля не пострадала.