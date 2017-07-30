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00:25 (мск), источник: РИА Новости

На борту авиарейса Каир-Брюссель оказалась радиоактивная посылка

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Пассажиры авиарейса Каир-Брюссель могли подвергнуться радиоактивному излучению из-за недостаточной проверки потенциально опасного груза, сообщили в бельгийском Федеральном агентстве по контролю за радиацией (AFCN).

Источник: Reuters

Согласно тексту коммюнике AFCN, на борту самолета, осуществлявшего 13 июля рейс Каир — Брюссель с пересадкой в Цюрихе, оказалась посылка, уровень радиоактивного излучения которой был «ненормально высоким». Инспекторы агентства заключили, что отправитель неверно описал и маркировал посылку, поэтому груз «не был опечатан». Отправитель также не проверял уровень радиации содержимого.

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После изучения потенциально опасного груза специалисты AFCN заключили, что максимальная доза радиации, которую могли получить пассажиры, находившиеся «прямо над грузом», не представляет опасности для их жизни и здоровья. Риска радиоактивного заражения также не зафиксировано, говорится в отчете.

Согласно тексту отчета, максимальная доза излучения могла составить 6,6 миллизиверта для рейса Каир-Цюрих и 3,1 миллизиверта для рейса Цюрих-Брюссель. В отчете агентства уточняется, что средняя ежегодная доза радиоактивного излучения, которую получает каждый бельгиец, составляет 2,8 миллизиверта, а доза излучения во время процедуры компьютерной томографии брюшной полости составляет 8 миллизивертов.

Специалисты AFCN проинформировали отправителя и специальные органы по противорадиационной защите о произошедшем, отметив несоблюдение правил транспортировки радиоактивных материалов. Спецорганы продолжают расследование инцидента и предпринимают все необходимые меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

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