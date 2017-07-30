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10:37 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Маршрутка с пассажирами въехала в дорожную установку на трассе М-4 «Дон»

В результате аварии пострадал один человек.

Источник: РИА "Новости"

ДТП с участием маршрутки произошло в Ростовской области в субботу, 29 июля. На трассе М-4 «Дон» водитель маршрутки по направлению «Шахты-Ростов» не справился с управлением и врезался в дорожную установку. В салоне маршрутки на момент столкновения находились 9 пассажиров.

Как сообщает 161.ru, в результате аварии пострадал один человек, который с ушибами был госпитализирован. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшедшего.

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