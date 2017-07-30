Маршрутка с пассажирами въехала в дорожную установку на трассе М-4 «Дон»

ДТП с участием маршрутки произошло в Ростовской области в субботу, 29 июля. На трассе М-4 «Дон» водитель маршрутки по направлению «Шахты-Ростов» не справился с управлением и врезался в дорожную установку. В салоне маршрутки на момент столкновения находились 9 пассажиров.