Маршрутка с пассажирами въехала в дорожную установку на трассе М-4 «Дон»
В результате аварии пострадал один человек.
В результате аварии пострадал один человек.
ДТП с участием маршрутки произошло в Ростовской области в субботу, 29 июля. На трассе М-4 «Дон» водитель маршрутки по направлению «Шахты-Ростов» не справился с управлением и врезался в дорожную установку. В салоне маршрутки на момент столкновения находились 9 пассажиров.
Как сообщает 161.ru, в результате аварии пострадал один человек, который с ушибами был госпитализирован. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшедшего.