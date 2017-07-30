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01:58 (мск), источник: ТАСС

В США из музея украли золотую копию лунного модуля, подаренную Нилу Армстронгу

По данным полиции, экспонат представлял особую ценность, так как в мире существует только три таких копии.

ТАСС, 30 июля. Редкая золотая копия лунного модуля, принадлежавшая американскому астронавту Нилу Армстронгу (1930−2012), была украдена из музея в его родном городе Уапаконета (штат Огайо). Соответствующее сообщение разместила в субботу в Facebook полиция этого населенного пункта.

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«В отделение поступил сигнал тревоги из Музея воздухоплавания и астронавтики имени Нила Армстронга. <…> Пропала золотая копия модуля, совершившего в 1969 году посадку на Луну», — говорится в распространенном правоохранительными органами заявлении.

Отмечается, что экспонат представлял особую ценность: «Во всем мире существует только три таких копии. Каждая из них была вручена в Париже одному из трех астронавтов, осуществивших [лунную] миссию, вскоре после их возвращения». «Стоимость такого экспоната невозможно измерить», — подытожили стражи порядка, добавив, что уже приступили к расследованию инцидента.

Армстронг в 1969 году стал первым человеком, ступившим на поверхность естественного спутника Земли. Вместе с ним в исторической экспедиции принимали участие Эдвин Олдрин и Майкл Коллинз.

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