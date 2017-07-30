На фестивале в Испании из-за пожара на сцене эвакуировали 22 тыс. человек
В Барселоне
В Барселоне
Как отмечает издание, пожар разгорелся до того, как последний участник, фестиваля американский диджей Стив Аоки должен был начать свое выступление.
Evening Standart опубликовало видео очевидца с места событий, которое он выложил на своем аккаунте в Twitter.
На кадрах видно, как огромный столб пламени поднимается со сцены. Один из очевидцев рассказал, что сцена «просто взорвалась».
Как отмечает издание, сведений о пострадавших не поступило.
На странице Facebook фестиваля Tomorrowland сообщается, что причина пожара — техническая неисправность, и возгорание потушено. Газета El Mundo отмечает, на сцене должно было пройти пиротехническое шоу. По данным издания, причиной пожара мог быть перегрев оборудования, которое находилось в левой части сцены.
Tomorrowland — фестиваль электронной музыки, который проходит с 2005 года. В программе Tomorrowland Untite Spain заявлены 13 исполнителей, сообщается на сайте мероприятия. Аоки должен был выступить последним.