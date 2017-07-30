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03:42 (мск), источник: РБК

На фестивале в Испании из-за пожара на сцене эвакуировали 22 тыс. человек

В Барселоне из-за пожара во время фестиваля Tomorrowland Unite Spain были эвакуированы 22 тыс. человек. Об этом сообщает Evening Standart.


Как отмечает издание, пожар разгорелся до того, как последний участник, фестиваля американский диджей Стив Аоки должен был начать свое выступление.

Evening Standart опубликовало видео очевидца с места событий, которое он выложил на своем аккаунте в Twitter.

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На кадрах видно, как огромный столб пламени поднимается со сцены. Один из очевидцев рассказал, что сцена «просто взорвалась».

Как отмечает издание, сведений о пострадавших не поступило.

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На странице Facebook фестиваля Tomorrowland сообщается, что причина пожара — техническая неисправность, и возгорание потушено. Газета El Mundo отмечает, на сцене должно было пройти пиротехническое шоу. По данным издания, причиной пожара мог быть перегрев оборудования, которое находилось в левой части сцены.

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Tomorrowland — фестиваль электронной музыки, который проходит с 2005 года. В программе Tomorrowland Untite Spain заявлены 13 исполнителей, сообщается на сайте мероприятия. Аоки должен был выступить последним.

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