«Что-то страшное»: очевидцы публикуют съемки взрыва склада боеприпасов в Хабаровском крае

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Хабаровск, 30 июля, AmurMedia.

Видеозапись, на которой предположительно происходит взрыв склада боеприпасов в Комсомольском районе Хабаровского края, распространяется в мессенджерах. Пожар на складе артиллерийских снарядов произошел вечером субботы, сообщает ИА AmurMedia.

Ранее агентство сообщало, что пожар на складе боеприпасов произошел в Комсомольском районе Хабаровского края. Информации о пострадавших нет, угрозы для ближайших населенных пунктов нет, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «Интерфакс».

Видео с происшествием очевидцы поспешили выложить в самые популярные хабаровские каналы в Telegram. В оригинале записи, имеющейся в распоряжении редакции, молодые люди на видеозаписи громко, хаотично и нецензурно комментируют происходящее. «Что-то страшное» — произносит один из них.