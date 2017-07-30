«Что-то страшное»: очевидцы публикуют съемки взрыва склада боеприпасов в Хабаровском крае
Запись происшествия распространяется через мессенджер Telegram.
Запись происшествия распространяется через мессенджер Telegram.
Хабаровск, 30 июля, AmurMedia.
Видеозапись, на которой предположительно происходит взрыв склада боеприпасов в Комсомольском районе Хабаровского края, распространяется в мессенджерах. Пожар на складе артиллерийских снарядов произошел вечером субботы, сообщает ИА AmurMedia.
Ранее агентство сообщало, что пожар на складе боеприпасов произошел в Комсомольском районе Хабаровского края. Информации о пострадавших нет, угрозы для ближайших населенных пунктов нет, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «Интерфакс».
Видео с происшествием очевидцы поспешили выложить в самые популярные хабаровские каналы в Telegram. В оригинале записи, имеющейся в распоряжении редакции, молодые люди на видеозаписи громко, хаотично и нецензурно комментируют происходящее. «Что-то страшное» — произносит один из них.
Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.