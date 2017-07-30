Неизвестные поджигатели держат в страхе жителей Второй речки во Владивостоке
Прошлой ночью два пожара устроили на улице Чкалова.
Прошлой ночью два пожара устроили на улице Чкалова.
Владивосток, 30 июля, PrimaMedia.
Два пожара в ночь на 30 июля произошло неподалеку друг от друга по улице Чкалова во Владивостоке. Жители Второй речки уверены, что оба возгорания — дело рук одни и тех же людей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сообщество «ДПС-Контроль».
Первым ночью загорелся гараж по улице Чкалова, 30 — очевидцы рассказывают, что
Видео последствий второго пожара делятся очевидцы.
Отмечается, что пожарные приехали быстро, благодаря чему удалось избежать более плачевных последствий. По словам подписчиков сообщества, похожие поджоги устраивали и в других частях Второй речки — по улице Чапаева, Енисейской, Кирова. Жителей микрорайона просят быть бдительными и сообщать о подозрительных гражданах полиции.