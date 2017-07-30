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10:25 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Неизвестные поджигатели держат в страхе жителей Второй речки во Владивостоке

Прошлой ночью два пожара устроили на улице Чкалова.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 30 июля, PrimaMedia.

Два пожара в ночь на 30 июля произошло неподалеку друг от друга по улице Чкалова во Владивостоке. Жители Второй речки уверены, что оба возгорания — дело рук одни и тех же людей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сообщество «ДПС-Контроль».

Первым ночью загорелся гараж по улице Чкалова, 30 — очевидцы рассказывают, что кто-то набросал рядом с постройкой мусора и поджег его. Через некоторое время пламя заполыхало в жилом доме по улице Чкалова, 20: неизвестные подожгли покрышку на четвертом этаже здания.

Видео последствий второго пожара делятся очевидцы.

Отмечается, что пожарные приехали быстро, благодаря чему удалось избежать более плачевных последствий. По словам подписчиков сообщества, похожие поджоги устраивали и в других частях Второй речки — по улице Чапаева, Енисейской, Кирова. Жителей микрорайона просят быть бдительными и сообщать о подозрительных гражданах полиции.

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