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10:17 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

За сутки из лагеря ТИМ «Бирюса» эвакуировали 9 человек

Спасатели выезжали на месте 3 раза.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Из палаточного лагеря ТИМ «Бирюса», расположенного на Красноярском море, 29 июля эвакуировали 9 человек. Соответствующая информация появилась в ежедневной сводке КГКУ «Спасатель».

Сотрудники МЧС приезжали в лагерь для оказания помощи 3 раза. В первом случае они оказали помощь троим участникам лагеря. У двоих из них был вывих голеностопа, а у последнего — острая боль в животе.

«Выезд в лагерь ТИМ “Бирюса” для транспортировки пострадавших, гр. Ш., (вывих пр. голеностопа). гр. М. (флюс). Доставлены в расположение ПСО, переданы бригаде скорой помощи», — говорится во втором сообщении ведомства.

Третий раз спасатели также приезжали, чтобы транспортировать четырех участников с вывихом голеностопа. Отметим, что причиной частых травм в лагере стала мокрая трава, на которой участники и поскальзывались.

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