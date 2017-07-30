За сутки из лагеря ТИМ «Бирюса» эвакуировали 9 человек

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Из палаточного лагеря ТИМ «Бирюса», расположенного на Красноярском море, 29 июля эвакуировали 9 человек. Соответствующая информация появилась в ежедневной сводке КГКУ «Спасатель».

Сотрудники МЧС приезжали в лагерь для оказания помощи 3 раза. В первом случае они оказали помощь троим участникам лагеря. У двоих из них был вывих голеностопа, а у последнего — острая боль в животе.

«Выезд в лагерь ТИМ “Бирюса” для транспортировки пострадавших, гр. Ш., (вывих пр. голеностопа). гр. М. (флюс). Доставлены в расположение ПСО, переданы бригаде скорой помощи», — говорится во втором сообщении ведомства.