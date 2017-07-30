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10:15 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Человеческий череп обнаружили на популярном пляже Находки

Очевидцы считают, что останки принадлежат ребенку.

Владивосток, 30 июля, PrimaMedia.

Неприятная находка ожидала отдыхающих на одном из популярных пляжей города Находки: на берегу туристы обнаружили человеческий череп. В соцсетях произошедшее бурно обсуждают и считают, что останки принадлежат ребенку, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Instagram-сообщество «ДПС-Контроль».

Череп обнаружили на днях в районе мыса Неприступный.

Многие пользователи отметили небольшой размер черепа, приписав останки ребенку. Некоторые вспомнили, что в районе этого мыса в прошлом году утонули люди.

В УМВД РФ по Приморью информацию о том, что это череп ребенка, опровергли.

— Детских черепов в последние несколько дней на пляжах Приморья не находили. В Находке был найден череп взрослого человека, — пояснили корреспонденту PrimaMedia.

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