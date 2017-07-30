Человеческий череп обнаружили на популярном пляже Находки
Очевидцы считают, что останки принадлежат ребенку.
Очевидцы считают, что останки принадлежат ребенку.
Владивосток, 30 июля, PrimaMedia.
Неприятная находка ожидала отдыхающих на одном из популярных пляжей города Находки: на берегу туристы обнаружили человеческий череп. В соцсетях произошедшее бурно обсуждают и считают, что останки принадлежат ребенку, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на
Череп обнаружили на днях в районе мыса Неприступный.
Многие пользователи отметили небольшой размер черепа, приписав останки ребенку. Некоторые вспомнили, что в районе этого мыса в прошлом году утонули люди.
В УМВД РФ по Приморью информацию о том, что это череп ребенка, опровергли.
— Детских черепов в последние несколько дней на пляжах Приморья не находили. В Находке был найден череп взрослого человека, — пояснили корреспонденту PrimaMedia.