Трехлетний мальчик разбился насмерть, упав из окна 9 этажа

Еще один трагический эпизод с выпадением маленького ребенка из окна произошел на ул. Бориса Богаткова. 3-летний мальчик залез на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал вместе с ней из окна 9-го этажа.
— Мать ребенка в это время отлучилась на пару минут в ванную. Кроме нее в квартире находилась тетя мальчика, которая была в другой комнате и не знала, что ребенок остался без присмотра, — прокомментировали VN.ru в пресс-службе СКР по НСО.
От полученных травм ребенок погиб на месте происшествия. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Это первый смертельный случай падения ребенка из окна в этом весенне-летнем сезоне. 17 июля сразу две девочки, годовалая и четырехлетняя, выпали из окон со второго этажа. Обе они были госпитализированы. Всего за январь-июль 2017 года из окон выпало 9 детей в Новосибирске. В 2016 году таких случаев было 17. Также часто дети выпадают из окон в Бердске и других крупных городах НСО.