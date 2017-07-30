Трехлетний мальчик разбился насмерть, упав из окна 9 этажа

Еще один трагический эпизод с выпадением маленького ребенка из окна произошел на ул. Бориса Богаткова. 3-летний мальчик залез на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал вместе с ней из окна 9-го этажа.

— Мать ребенка в это время отлучилась на пару минут в ванную. Кроме нее в квартире находилась тетя мальчика, которая была в другой комнате и не знала, что ребенок остался без присмотра, — прокомментировали VN.ru в пресс-службе СКР по НСО.

От полученных травм ребенок погиб на месте происшествия. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.