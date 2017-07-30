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10:10 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

22 лесных пожара действуют на территории Иркутской области

Площадь возгораний составляет почти 3 тысячи га.

22 пожара на землях лесного фонда действуют в Иркутской области. Общая площадь возгорания составляет 2,7 тысячи га. На данный момент в Приангарье введен особый противопожарный режим. Ограничено пребывание в лесу во время действия классов пожарной опасности выше третьего. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации снят на территории Иркутской области в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки и уменьшением количества лесных пожаров в регионе 5 июля. Соответствующий указ подписал глава Приангарья Сергей Левченко.

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