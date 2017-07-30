22 лесных пожара действуют на территории Иркутской области

22 пожара на землях лесного фонда действуют в Иркутской области. Общая площадь возгорания составляет 2,7 тысячи га. На данный момент в Приангарье введен особый противопожарный режим. Ограничено пребывание в лесу во время действия классов пожарной опасности выше третьего. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.