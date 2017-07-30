На Кубани пять человек погибли в ДТП

Источник: РИА Новости

Уточняется, что сообщение о происшествии на автодороге Темрюк-Краснодар-Кропоткин поступило в полицию около 3 часов утра в воскресенье.

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«По предварительным данным, водитель автомобиля “ВАЗ-2107”, выезжая со второстепенной дороги поселка Водный, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с двигавшимся по главной дороге автомобилем Mercedes», — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, в результате аварии на месте погибли водитель и четыре пассажира отечественного автомобиля, еще один его пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализирован.