В Тюхтетском районе шестой день не могут найти пропавшую в тайге девочку
Девочку ищут больше 200 человек — полиция, спасатели и добровольцы. Обнаружить
Девочку ищут больше 200 человек — полиция, спасатели и добровольцы. Обнаружить
Из Красноярска в пос. Чиндат отправили еще несколько групп спасателей, сообщили в
14-летняя Яна Тамочева пропала во время сбора ягоды в тайге. Мать обратилась за помощью лишь поздно ночью 24 июля. В первый день девочку искали только местные полицейские, но затем силы начали наращивать, несколько групп собрали красноярские волонтеры.
Сегодня группировку еще увеличили за счет пожарных краевой специализированной
По данным
Автожир «Calidus» с воздуха позволил осмотреть лесной массив, люди проверяют охотничьи избы и лесной массив. Пока поиски, которые осложняет плохая погода, не дали никаких результатов.