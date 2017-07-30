В Тюхтетском районе шестой день не могут найти пропавшую в тайге девочку

Из Красноярска в пос. Чиндат отправили еще несколько групп спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

14-летняя Яна Тамочева пропала во время сбора ягоды в тайге. Мать обратилась за помощью лишь поздно ночью 24 июля. В первый день девочку искали только местные полицейские, но затем силы начали наращивать, несколько групп собрали красноярские волонтеры.

Сегодня группировку еще увеличили за счет пожарных краевой специализированной пожарно-спасательной части, спасателей Сибирского регионального поисково-спасательного отряда, а также сотрудников учреждения «Спасатель» из Шарыпово, Ачинска и Красноярска. На сегодняшний день Яну ищут 233 человека.

По данным пресс-службы управления МЧС, поисковые группы уже проверили 73 км дорог вокруг поселка, 50 км вдоль реки Чиндат и 95 км по Чулыму.