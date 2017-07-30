Полицейские задержали мужчину, укравшего из магазина шоколад
Тольяттинские полицейские задержали 30-летнего безработного местного жителя по подозрению в ограблении магазина, сообщает
Тольяттинские полицейские задержали 30-летнего безработного местного жителя по подозрению в ограблении магазина, сообщает
К правоохранителям обратилась сотрудница магазина на ул. Ленина с заявлением о краже шоколада. Скоро недалеко от магазина сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого.
Похищенное вернули в торговую точку.
Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».