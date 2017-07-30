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11:21 (мск), источник: Volga News

Полицейские задержали мужчину, укравшего из магазина шоколад

Тольяттинские полицейские задержали 30-летнего безработного местного жителя по подозрению в ограблении магазина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратилась сотрудница магазина на ул. Ленина с заявлением о краже шоколада. Скоро недалеко от магазина сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого.

Похищенное вернули в торговую точку.

Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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