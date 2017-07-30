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09:18 (мск), источник: ДЕЙТА

Таксист украл имущество пассажира в Приморье

Таксист украл имущество пассажира в Приморье.

Сотрудники полиции Уссурийска раскрыли кражу телефона в такси, об том ИА «Deita.ru» сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

В полицию поступило заявление от 18-летнего местного жителя о хищении принадлежащего ему мобильного телефона. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 10 тысяч рублей.

В дневное время, молодой человек вызвал такси одной из фирм города. При себе у него находился смартфон.

Приехав в пункт назначения, потерпевший расплатился с водителем и ушел, однако вскоре заметил отсутствие телефона, позвонил диспетчеру такси, но установить местонахождение телефона не удалось.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 40-летнего местного жителя, являющегося водителем такси, услугами которого воспользовался потерпевший. В отделе полиции задержанный дал признательные показания.

Похищенный телефон изъят и возвращен владельцу.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ирина Петрова.

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