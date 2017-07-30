Невозмутимые посетители фестиваля в Барселоне сняли пожар на сцене

МИНСК, 30 июл — Sputnik. Около 22 тысяч посетителей фестиваля Tomorrowland Unit в Барселоне были эвакуированы из-за пожара, случившегося на сцене, передает Sputnik International.

Инцидент произошел накануне вечером во время глобального музыкального оупен-эйра — загорелась главная сцена. Пользователи интернета публиковали кадры пожара — густые клубы дыма сразу же окутали сцену.

​По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, зрителей оперативно эвакуировали с музыкальной площадки.