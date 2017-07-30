Невозмутимые посетители фестиваля в Барселоне сняли пожар на сцене
Инцидент произошел накануне вечером во время глобального музыкального
Инцидент произошел накануне вечером во время глобального музыкального
МИНСК, 30 июл — Sputnik. Около 22 тысяч посетителей фестиваля Tomorrowland Unit в Барселоне были эвакуированы
Инцидент произошел накануне вечером во время глобального музыкального
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, зрителей оперативно эвакуировали с музыкальной площадки.
На кадрах, опубликованных очевидцами, можно заметить, что не вся публика сразу стала активно покидать фестиваль — многие достали мобильники и начали снимать происходящее на видео.