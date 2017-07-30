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11:09 (мск), источник: Sputnik.by

Невозмутимые посетители фестиваля в Барселоне сняли пожар на сцене

Инцидент произошел накануне вечером во время глобального музыкального оупен-эйра — загорелась главная сцена.

МИНСК, 30 июл — Sputnik. Около 22 тысяч посетителей фестиваля Tomorrowland Unit в Барселоне были эвакуированы из-за пожара, случившегося на сцене, передает Sputnik International.

Инцидент произошел накануне вечером во время глобального музыкального оупен-эйра — загорелась главная сцена. Пользователи интернета публиковали кадры пожара — густые клубы дыма сразу же окутали сцену.

Во время загрузки произошла ошибка.

​По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, зрителей оперативно эвакуировали с музыкальной площадки.

На кадрах, опубликованных очевидцами, можно заметить, что не вся публика сразу стала активно покидать фестиваль — многие достали мобильники и начали снимать происходящее на видео.

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