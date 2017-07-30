На пляжах Затоки нашли кишечную палочку
На пляжах Затоки нашли кишечную палочку — придется жителям Молдовы менять место отдыха.
На пляжах Затоки нашли кишечную палочку — придется жителям Молдовы менять место отдыха.
КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины, который проверяет качество морской воды у побережья Одессы и региона, выявил несоответствие нормативам проб, взятых на трех пляжах, среди которых — любимая жителями Молдовы Затока, сообщают украинские СМИ.
Плохой с точки зрения микробиологических показателей оказалась вода и в Лиманском районе, и в рекреационной зоне Лебедевка Татарбунарского района. Там нашли кишечную палочку.
Эти сведения передали в Госпотребслужбу Украины, которая должна сделать вывод, безопасно или нет купаться на этих пляжах.
Какие именно показатели превышены, в лабораторном центре не уточняют.
«Летом такое случается. Мы берем пробы раз в неделю, не исключено, что на следующей вода будет уже соответствовать нормативам», — сказал представитель лаборатории.