Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Die Presse: Европа встала стеной на защиту России
Анджелина Джоли рассказала, как перенесла паралич лицевого нерва
Как выглядит дача посольства США, которую забрала Россия
Медведев рассказал о повышении пенсий и зарплат
Пугачева и Орбакайте на роскошной свадьбе 26-летнего Преснякова
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
Россиянин повредил 40 автомобилей в Польше
Переодевание за рулем автомобиля: последствия
СМИ: Андрей Кончаловский рассказал о семейной драме
Губернатор Запорожья: Растут протестные настроения
42-летняя Рудковская в купальнике выглядит как 18-летняя девушка
Матвеев показал очень романтичное фото с Боярской
США могут закрыть все атомные станции Украины – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
14События недели в фотографиях
12:16 (мск), источник: Sputnik.md

На пляжах Затоки нашли кишечную палочку

На пляжах Затоки нашли кишечную палочку — придется жителям Молдовы менять место отдыха.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины, который проверяет качество морской воды у побережья Одессы и региона, выявил несоответствие нормативам проб, взятых на трех пляжах, среди которых — любимая жителями Молдовы Затока, сообщают украинские СМИ.

Читайте также
На пляже Одессы появился опасный аттракцион

Плохой с точки зрения микробиологических показателей оказалась вода и в Лиманском районе, и в рекреационной зоне Лебедевка Татарбунарского района. Там нашли кишечную палочку.

Эти сведения передали в Госпотребслужбу Украины, которая должна сделать вывод, безопасно или нет купаться на этих пляжах.

Какие именно показатели превышены, в лабораторном центре не уточняют.

«Летом такое случается. Мы берем пробы раз в неделю, не исключено, что на следующей вода будет уже соответствовать нормативам», — сказал представитель лаборатории.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Чищенные грецкие орехи: за 20 леев – сальмонеллез и отравление кадмием и свинцом
На пляжах Затоки нашли кишечную палочку
Трамп заявил о разочаровании бездействием Китая по проблеме КНДР
Польша ответила на запуск санкций Евросоюза в отношении себя
Китай продемонстрировал новейшую технику на военном параде
На месте крушения сухогруза вблизи Крыма возобновились поиски
СМИ узнали о возможных санкциях арабских стран против Катара
В Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад
В ночном клубе в Германии произошла стрельба
Спорт
«Барселона» и «Реал» красиво заканчивают американское турне Первое класико в истории, прошедшее на территории США, оправдало все ожидания
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
9 дизайн-хаков для тех, у кого много вещей
В России рухнул спрос на жилье
Льготы по оплате электроэнергии сократят
Многодетных хотят освободить от налога на имущество
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Дочь Газманова растет настоящей красавицей (фото) Жена Олега Газманова – Марина Муравьева-Газманова – опубликовала на своей странице в Instagram фотографию тринадцатилетней дочери Марианны.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь