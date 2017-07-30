На пляжах Затоки нашли кишечную палочку

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины, который проверяет качество морской воды у побережья Одессы и региона, выявил несоответствие нормативам проб, взятых на трех пляжах, среди которых — любимая жителями Молдовы Затока, сообщают украинские СМИ.

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Плохой с точки зрения микробиологических показателей оказалась вода и в Лиманском районе, и в рекреационной зоне Лебедевка Татарбунарского района. Там нашли кишечную палочку.

Эти сведения передали в Госпотребслужбу Украины, которая должна сделать вывод, безопасно или нет купаться на этих пляжах.

Какие именно показатели превышены, в лабораторном центре не уточняют.