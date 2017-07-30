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09:29 (мск), источник: РИА Новости

На месте крушения сухогруза вблизи Крыма возобновились поиски

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости. Поиски девятого члена экипажа затонувшего в нейтральных водах у берегов Крыма судна Anda возобновлены утром в воскресенье, сильного волнения моря и ветра в районе крушения сухогруза нет, сообщили РИА Новости в Морском спасательном подцентре Росморречфлота Севастополя.

Источник: РИА "Новости"

Сухогруз Anda, перевозивший 24 тысячи тонн пшеницы, опрокинулся в результате шторма в нейтральных водах у берегов Крыма. На борту находился экипаж из девяти человек — три гражданина Индии и шесть сирийцев. Восемь членов экипажа спасены, один не был найден. В морском спасательном подцентре «Севастополь» (подчиняется Росморречфлоту) сообщили, что сухогруз Anda затонул на глубине 1,7 тысячи метров.

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Поисковая операция на месте крушения сухогруза Anda возобновлена, ведется силами проходящих здесь судов. Такого волнения моря, какое было накануне, и сильного ветра в районе поисков уже нет, условия благоприятные.
Пресс-служба крымского управления МЧС

Восемь спасенных моряков-иностранцев были накануне доставлены в Ялту и госпитализированы в Ливадийскую больницу, их состояние удовлетворительное. После прохождения медицинских процедур экипаж покинет пределы Российской Федерации. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека, сообщила пресс-служба СК России.

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