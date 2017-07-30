На месте крушения сухогруза вблизи Крыма возобновились поиски

Сухогруз Anda, перевозивший 24 тысячи тонн пшеницы, опрокинулся в результате шторма в нейтральных водах у берегов Крыма. На борту находился экипаж из девяти человек — три гражданина Индии и шесть сирийцев. Восемь членов экипажа спасены, один не был найден. В морском спасательном подцентре «Севастополь» (подчиняется Росморречфлоту) сообщили, что сухогруз Anda затонул на глубине 1,7 тысячи метров.