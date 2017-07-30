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09:38 (мск), источник: VLADNEWS

​Мужчина погиб во время парада кораблей ТОФ во Владивостоке

Вероятно, он смотрел брутальное зрелище на высоте.

Источник: VLADNEWS

Мужчина упал с обрыва во время парада кораблей ТОФ во Владивостоке, сообщает РИА VladNews. Реанимационные мероприятия не помогли спасти жизнь пострадавшему. По предположению очевидцев, мужчина смотрел парад кораблей ТОФ на высоте над пляжем Юбилейный Спортивной гавани.

Как сообщила корреспонденту РИА VladNews старший помощник (по взаимодействию со СМИ) руководителя СУ СК Приморья Аврора Римская, личность погибшего устанавливается, по факту его смерти проводится доследственная проверка. Причины, по которым мужчина оказался на высоте, не известны.

Необходимо отметить, что некоторые жители и гости Владивостока пошли на риск и залезли на невероятную высоту для того, чтобы посмотреть развернувшееся в акватории Амурского залива военно зрелище с максимально эффектной точки.

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