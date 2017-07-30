​Мужчина погиб во время парада кораблей ТОФ во Владивостоке

Источник: VLADNEWS

Мужчина упал с обрыва во время парада кораблей ТОФ во Владивостоке, сообщает РИА VladNews. Реанимационные мероприятия не помогли спасти жизнь пострадавшему. По предположению очевидцев, мужчина смотрел парад кораблей ТОФ на высоте над пляжем Юбилейный Спортивной гавани.

Как сообщила корреспонденту РИА VladNews старший помощник (по взаимодействию со СМИ) руководителя СУ СК Приморья Аврора Римская, личность погибшего устанавливается, по факту его смерти проводится доследственная проверка. Причины, по которым мужчина оказался на высоте, не известны.