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12:09 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье при столкновении ВАЗа с КАМАЗом погиб водитель

В Большой Соснове мужчина, управлявший седаном, выехал на полосу встречного движения, и допустил ДТП.

Источник: РИА "Новости"

В Большой Соснове в Пермском крае утром 29 июля произошло ДТП со смертельным исходом.

«В 10.10 у дома 58 по улице Набережной в села Большая Соснова произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ 2107 выехав на полосу встречного движения, после чего допустил столкновение с автомобилем КАМАЗ», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю.

Виновник ДТП получил смертельную травму. По факту происшествия проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия .

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