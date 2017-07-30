В Прикамье при столкновении ВАЗа с КАМАЗом погиб водитель

«В 10.10 у дома 58 по улице Набережной в села Большая Соснова произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ 2107 выехав на полосу встречного движения, после чего допустил столкновение с автомобилем КАМАЗ», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю.