В Прикамье при столкновении ВАЗа с КАМАЗом погиб водитель
В Большой Соснове мужчина, управлявший седаном, выехал на полосу встречного движения, и допустил ДТП.
В Большой Соснове мужчина, управлявший седаном, выехал на полосу встречного движения, и допустил ДТП.
В Большой Соснове в Пермском крае утром 29 июля произошло ДТП со смертельным исходом.
«В 10.10 у дома 58 по улице Набережной в села Большая Соснова произошло
Виновник ДТП получил смертельную травму. По факту происшествия проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия .