На Кубани в ДТП погибли пять человек
В Красноармейском районе 30 июля произошла авария, в результате которой погибли пять человек.
В Красноармейском районе 30 июля произошла авария, в результате которой погибли пять человек.
ДТП случилось около 03:00 на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин.
По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107, выезжая со второстепенной дороги поселка Водный, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с двигавшимся по главной дороге автомобилем Mercedes.
В результате столкновения на месте происшествия погибли водитель и четверо пассажиров отечественного автомобиля, а еще один пассажир ВАЗа был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщили в
Сейчас сотрудники полиции продолжают работать на месте происшествия, движение на трассе не затруднено.