ДТП из пяти авто в Новосибирске — четверо пострадавших

Серьезное ДТП с участием 5 автомобилей произошло на перекрестке Владимирской и Тоннельного спуска в Железнодорожном районе города. По свидетельству очевидцев, седан Daewoo двигался по Владимирской и притормозил перед лежавшей на дороге оторванной защитой двигателя. Следовавший за ним водитель «Тойоты» успел притормозить, однако его «догнала» «Лада Приора».
«Toyota откатилась в Daewoo, а Лада выехала на встречную полосу, где врезалась в Nissan. От удара автомобили развернуло, и “Приора” зацепила грузовик», — сообщает АСТ-54.
В результате водителя «Ниссана» госпитализировали с перелом рёбер, у одного из его пассажиров перелом ключицы, у второго различные ушибы. Водитель «Приоры» отделался ушибом головы.
Сутками ранее Mersedes-Benz S-класса, Москвич 2715 и ГАЗель столкнулись на Северном объезде под Новосибирском. Тяжелее всего пострадал «Москвич», который практически «сложился». Водителя госпитализировали с многочисленными переломами. Mersedes тоже получил серьезные повреждения.
Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло 29 июля в Мошковском районе. В результате столкновения ВАЗ-2106 с 80-летним водителем за рулем и КамАЗ, погибла 80-летняя женщина в салоне легкового авто. Водитель легковушки с травмами различной степени доставлен в медицинское учреждение.