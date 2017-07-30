ДТП из пяти авто в Новосибирске — четверо пострадавших

Серьезное ДТП с участием 5 автомобилей произошло на перекрестке Владимирской и Тоннельного спуска в Железнодорожном районе города. По свидетельству очевидцев, седан Daewoo двигался по Владимирской и притормозил перед лежавшей на дороге оторванной защитой двигателя. Следовавший за ним водитель «Тойоты» успел притормозить, однако его «догнала» «Лада Приора».

«Toyota откатилась в Daewoo, а Лада выехала на встречную полосу, где врезалась в Nissan. От удара автомобили развернуло, и “Приора” зацепила грузовик», — сообщает АСТ-54.

В результате водителя «Ниссана» госпитализировали с перелом рёбер, у одного из его пассажиров перелом ключицы, у второго различные ушибы. Водитель «Приоры» отделался ушибом головы.

Сутками ранее Mersedes-Benz S-класса, Москвич 2715 и ГАЗель столкнулись на Северном объезде под Новосибирском. Тяжелее всего пострадал «Москвич», который практически «сложился». Водителя госпитализировали с многочисленными переломами. Mersedes тоже получил серьезные повреждения.