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11:58 (мск), источник: VN.ru

ДТП из пяти авто в Новосибирске — четверо пострадавших

Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Железнодорожном районе Новосибирска. На перекрестке улицы Владимировская и Тоннельного спуска столкнулись седан Daewoo Genta, седан Лада Приора, седан Nissan Blueberd, седан Toyota и грузовик.

Серьезное ДТП с участием 5 автомобилей произошло на перекрестке Владимирской и Тоннельного спуска в Железнодорожном районе города. По свидетельству очевидцев, седан Daewoo двигался по Владимирской и притормозил перед лежавшей на дороге оторванной защитой двигателя. Следовавший за ним водитель «Тойоты» успел притормозить, однако его «догнала» «Лада Приора».

«Toyota откатилась в Daewoo, а Лада выехала на встречную полосу, где врезалась в Nissan. От удара автомобили развернуло, и “Приора” зацепила грузовик», — сообщает АСТ-54.

В результате водителя «Ниссана» госпитализировали с перелом рёбер, у одного из его пассажиров перелом ключицы, у второго различные ушибы. Водитель «Приоры» отделался ушибом головы.

Сутками ранее Mersedes-Benz S-класса, Москвич 2715 и ГАЗель столкнулись на Северном объезде под Новосибирском. Тяжелее всего пострадал «Москвич», который практически «сложился». Водителя госпитализировали с многочисленными переломами. Mersedes тоже получил серьезные повреждения.

Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло 29 июля в Мошковском районе. В результате столкновения ВАЗ-2106 с 80-летним водителем за рулем и КамАЗ, погибла 80-летняя женщина в салоне легкового авто. Водитель легковушки с травмами различной степени доставлен в медицинское учреждение.

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ДТП из пяти авто в Новосибирске - четверо пострадавших
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