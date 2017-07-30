На северо-западе Челябинска из-за пожара пострадало кафе «Анталия»
В тушении принимали участие 15 огнеборцев.
В тушении принимали участие 15 огнеборцев.
Челябинск, 30 июля, — Марина Малкова, «АиФ-Челябинск».
Пожар произошел в кафе «Анталия» на
Возгорание в кафе на Молодогвардейцев случилось около 15:11 в субботу, 29 июля. Горело 10 кв. метров помещения. Немногочисленных посетителей и персонал оперативно эвакуировали.
«Через 6 минут огнеборцы были на месте, в 15:45 возгорание ликвидировали. На тушении работали от МЧС 15 человек и 4 единицы техники», — рассказал Егор Пахомов.
Причина случившегося устанавливается.