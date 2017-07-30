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11:54 (мск), источник: АиФ Челябинск

На северо-западе Челябинска из-за пожара пострадало кафе «Анталия»

В тушении принимали участие 15 огнеборцев.

Челябинск, 30 июля, — Марина Малкова, «АиФ-Челябинск».

Пожар произошел в кафе «Анталия» на северо-западе Челябинска. Обошлось без пострадавших, сообщил корреспонденту «АиФ-Челябинск» руководитель пресс-центра ГУ МЧС области Егор Пахомов.

Возгорание в кафе на Молодогвардейцев случилось около 15:11 в субботу, 29 июля. Горело 10 кв. метров помещения. Немногочисленных посетителей и персонал оперативно эвакуировали.

«Через 6 минут огнеборцы были на месте, в 15:45 возгорание ликвидировали. На тушении работали от МЧС 15 человек и 4 единицы техники», — рассказал Егор Пахомов.

Причина случившегося устанавливается.

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