Уфимку оперативно задержали за кражу кошелька

Как сообщили в МВД по РБ, ранее судимая жительница Советского района подошла к стоявшей у киоска девушке и незаметно вытащила из ее рюкзака портмоне с деньгами. Однако она даже не сумела скрыться: ее тут же задержали наблюдавшие за ней оперативники угрозыска. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (наказание — до 5 лет лишения свободы), кошелек после проведения следствия вернется к владелице.