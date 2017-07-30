В Башкирии пропавшего 57-летнего Фуата Хасанова нашли мертвым

Сообщение об исчезновении 57-летнего Фуата Хасанова из деревни Мухаметдаминово Стерлибашевского района Башкирии поступило в минувшую пятницу, 28 июля. Около девяти часов вечера мужчина, по словам родных, отправился в лес на поиски заблудившегося бычка. Но домой так и не вернулся.