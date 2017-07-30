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11:18 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии пропавшего 57-летнего Фуата Хасанова нашли мертвым

Мужчина ушел в лес искать бычка и не вернулся.

Сообщение об исчезновении 57-летнего Фуата Хасанова из деревни Мухаметдаминово Стерлибашевского района Башкирии поступило в минувшую пятницу, 28 июля. Около девяти часов вечера мужчина, по словам родных, отправился в лес на поиски заблудившегося бычка. Но домой так и не вернулся.

Из примет близкие озвучили одну особую — на запястье набита татуировка «Фоат».

В воскресенье, 30 июля пришла печальная новость. Фуат Хасанов погиб. Как рассказали «Комсомолке» волонтеры, вышедшие на поиски мужчины, он скончался от остановки сердца.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования семье, родным и близким погибшего.

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