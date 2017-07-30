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11:17 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В столице Сибири по вине пьяного автолюбителя погиб человек

Инцидент произошел сегодня ночью, 30 июля.

В Советском районе Новосибирска произошло ДТП с участием пьяного автолюбителя, из-за которого погиб человек. Об этом рассказали в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Страшная авария произошла на Морском проспекте в Академгородке. По словам свидетелей происшествия, нетрезвый водитель за рулём седана BMW ехал по Морскому проспекту и врезался в хэтчбек Toyota Vitz.

После столкновения водитель Vitz погиб на месте. Виновник ДТП отделался ушибами. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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