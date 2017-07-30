В столице Сибири по вине пьяного автолюбителя погиб человек
Инцидент произошел сегодня ночью, 30 июля.
Инцидент произошел сегодня ночью, 30 июля.
В Советском районе Новосибирска произошло ДТП с участием пьяного автолюбителя,
Страшная авария произошла на Морском проспекте в Академгородке. По словам свидетелей происшествия, нетрезвый водитель за рулём седана BMW ехал по Морскому проспекту и врезался в хэтчбек Toyota Vitz.
После столкновения водитель Vitz погиб на месте. Виновник ДТП отделался ушибами. Обстоятельства произошедшего уточняются.