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11:11 (мск), источник: Om1.ru

В Омске ищут пенсионера, машину которого нашли у Иртыша рыбаки

Больше месяца назад 66-летний мужчина уехал из дома на личном авто, с тех пор его следы теряются.

В Омске уже месяц разыскивается Филиппов Валерий Александрович 1951 года рождения. Он пропал еще 20 июня. Известно, что пожилой мужчина в этот день уехал из дома на улице 4-я Крайняя (район СибНИИСЗоза) на своем автомобиле Chevrolet Lanos с госномером М729ТТ 55RUS и не вернулся до настоящего времени.

Через неделю машину нашли рыбаки — она была брошена на берегу Иртыша рядом с поселком Новоалександровка. Кроме того, полицейские обнаружили, что неподалеку проходит цепочка одиночных следов, которая ведет в Омск.

Поиски продолжаются, но пока о судьбе пенсионера не удалось ничего выяснить. Полиция просит омичей, которые могли видеть пропавшего, звонить по телефонам 79−21−93, 24−04−04 или 02.

Пресс-служба УМВД по Омской области:

 — Приметы Валерия Александровича: рост 170−175 см, худощавого телосложения, волосы седые, короткие, кожа смуглая, глаза карие, щетина темно русая с проседью. Особые приметы: на правом плече татуировка с текстом. Был одет: футболка синего цвета, джинсы синего цвета, туфли черного цвета на шнурках.

Отметим, ранее близкие пропавшего сообщали, что он страдает потерей памяти и теряется уже не в первый раз.

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