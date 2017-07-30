Самарца задержали по подозрению в разбойном нападении

Злоумышленник напал на 39-летнего местного жителя у дома на ул. Балаковской. Он нанес травмы прохожему и отобрал у него мобильный телефон, часы и серебряную цепочку.

По версии правоохранителей, к преступлению может быть причастен гражданин, проживающий недалеко от места преступления, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу.