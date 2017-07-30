Самарца задержали по подозрению в разбойном нападении
В Самаре 27-летнего мужчину подозревают в разбойном нападении, сообщает
В Самаре 27-летнего мужчину подозревают в разбойном нападении, сообщает
Злоумышленник напал на 39-летнего местного жителя у дома на ул. Балаковской. Он нанес травмы прохожему и отобрал у него мобильный телефон, часы и серебряную цепочку.
По версии правоохранителей, к преступлению может быть причастен гражданин, проживающий недалеко от места преступления, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу.
Сейчас похищенное имущество изъято. По статье «Разбой» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.