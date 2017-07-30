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11:32 (мск), источник: Volga News

В Тольятти погиб мужчина, упавший с одного из этажей жилого дома на козырек подъезда

В субботу, 29 июля, в первом часу дня, по предварительным данным, с балкона одного из этажей дома на ул. 40-летия Победы упал 63-летний мужчина.

Упавший мужчина скончался. Обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

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