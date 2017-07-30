В Тольятти погиб мужчина, упавший с одного из этажей жилого дома на козырек подъезда
В субботу, 29 июля, в первом часу дня, по предварительным данным, с балкона одного из этажей дома на ул. 40-летия Победы упал 63-летний мужчина.
В субботу, 29 июля, в первом часу дня, по предварительным данным, с балкона одного из этажей дома на ул. 40-летия Победы упал 63-летний мужчина.
Упавший мужчина скончался. Обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.