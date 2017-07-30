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11:44 (мск), источник: Volga News

На даче под Тольятти мужчина умер от удара током

В субботу, 29 июля, около 19:00, по предварительным данным, на даче в районе массива «Островок» в окрестностях с. Новая Васильевка Ставропольского района удар током получил 40-летний мужчинаю.

Пострадавший скончался. Обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

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