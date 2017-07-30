Два массива сараев сгорели в Канавинском и Советском районах Нижнего Новгорода 29 июля

Сообщение о пожаре в Советском районе поступило в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС в 05:20. В результате пожара сгорели сараи на площади 40 кв. метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались 23 человека от регионального ГУ МЧС и шесть единиц техники.

В этот же день в 16:30 аналогичный пожар произошёл в Канавинском районе. В результате пожара сгорели сараи и имущество на площади 100 кв. метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались 19 пожарных и четыре единицы техники.