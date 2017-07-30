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12:06 (мск), источник: Новая Кубань

В Сочи во время шторма утонули три человека

Вчера в олимпийской столице бушевала стихия.

Краснодар. 30 июля — Новая Кубань. Как сообщает местное телевидение со ссылкой на пресс-службу ЮРПСО МЧС РФ, вчера в Сочи утонули три человека, одного унесенного в море мужчину удалось спасти.

Информация о первом утопленнике поступила в экстренные службы в 6:20. Спасатели обнаружили тело в море в районе поселка Лоо и доставили труп на берег. В 11:20 сотрудникам МЧС сообщили об утонувшей женщине вблизи поселка Вардане. А около 5 часов вечера из моря в районе пляжа «Чайка» был вытащен труп местного жителя.
Также в этот день специалисты спасли туриста из Армавира, которого унесло в море на матраце в районе пляжа санатория «Белые ночи» в поселке Уч-Дере.

Сегодня волнение на море у берегов Сочи сохраняется. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта быть осторожными и во время купания следить за детьми.
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